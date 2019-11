En Junín partido aprista queda fuera de elecciones por falsa declaración

Síguenos en Facebook

El Partido Aprista Peruano se quedó fuera de las elecciones extraordinarias al Congreso en Junín. El Jurado Electoral Especial (JEE) emitió la resolución que declara la lista como improcedente debido a irregularidades en la presentación de documentos. Según la resolución, el Apra presentó una lista de candidatos conformada por Federico Omar Bonnett Villavicencio, Jenny Gabriel Gutiérrez Vásquez, Jesús Carmen Osores Aguilar, Janet Magaly Rojas Lázaro y Orlando Valois Castañeda Surichaqui.

Sin embargo, el orden no concuerda con el acta de elecciones internas del partido que dio como resultado a Federico Omar Bonnett Villavicencio, Jenny Gabriel Gutiérrez Vásquez, María Alicia Prada Ramos, Orlando Valois Castañeda Surichaqui, Janet Magaly Rojas Lázaro. Lo que quiere decir el habrían intentado sorprender al JEE inscribiendo a un candidato no elegido e invirtiendo el orden de estos. El órgano encargado dio plazo de un día para subsanar este hecho pero el personero legal, finalmente, no entregó el acta.

INVESTIGAN. Por otro lado, el JEE ha iniciado investigación contra Samuel Montalván Sulluchuco por omitir información en su hoja de vida respecto a las propiedades que tiene. Según dio a conocer la evaluadora de sus documentos, el candidato consignó que no tienen ningún bien ni inmueble; sin embargo, se comprobó tenía un vehículo de placa W2R-901.