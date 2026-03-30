Hoy se conmemora el Día de la Trabajadora del Hogar, una fecha que, más que celebración, evidencia la grave precariedad laboral de este sector en el centro del país.

Mientras a nivel nacional existen cerca de 24 mil trabajadoras formalizadas, en la región Junín el escenario es incierto: la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) confirmó que ni siquiera existe un registro oficial de cuántas personas realizan esta labor, pues se realiza de manera informal, sin los contratos ni beneficios laborales que estipula la Ley N.° 30147.

“En la región Junín hay un sindicato formal inscrito en la Dirección de Trabajo, pero lamentablemente no hay una estadística real. Existe un pleno desconocimiento y, por razones de tiempo, no han podido participar en actividades de sensibilización”, señaló Luis Herrera, director de Derechos Fundamentales y Seguridad y Salud en el Trabajo de la DRTPE.

Las trabajadoras no cuentan con contratos por escrito registrados en el Ministerio de Trabajo y, por ende, carecen de seguro de salud, gratificaciones o CTS. El abuso se refleja principalmente en los salarios, los cuales no llegan ni siquiera al sueldo mínimo (S/ 1130).

“En la informalidad a veces les dicen: ‘Te estoy dando almuerzo, desayuno y cena, te pago 600 u 800 soles’. A veces, por la necesidad propia, la persona acepta”, señaló Herrera.

El funcionario explicó que los empleadores evaden la ley para no asumir los costos de una planilla formal.

“Cuando hemos tenido la oportunidad de sensibilizar nos dicen: ‘para qué contrato a una persona si voy a pagarle todos los beneficios’.Los empleadores no aceptan esto”, acotó.

La DRTPE recordó que el trabajo exige una jornada máxima de 8 horas, descansos semanales y facilidades para el estudio. Hoy, por ley, gozan de un feriado remunerado.