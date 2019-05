​En medio de la basura y animales atienden en el centro de salud Cullpa (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Basura y perros se encontró al interior del centro médico del anexo de Cullpa Alta (El Tambo). Pese a contar con un centro de salud, concluido hace dos semanas, más de dos mil pobladores de Cullpa y Cochas, tienen que atenderse en ambientes hacinados.

“Nos está perjudicando a la comunidad (Cullpa Alta), atendernos en este lugar. El centro de salud ya está completamente equipado, pero no sé, qué esperan las autoridades del gobierno regional para hacer la entrega a la población. Ayer (lunes) llegaron cuatro personas para pintar de rojo y azul este local, pero no es necesario y no lo vamos a permitir”, dijo Rubén Salomé, delegado de Cullpa.

En 50 m2 que tiene el establecimiento temporal, se hicieron dos divisiones. Mientras mujeres y niños esperan atenciones primarias y un perro camina al lado, al otro, bolsas con residuos hospitalarios (algunas abiertas) acumulados al ingreso.

Por su parte, la Gerente Regional de infraestructura (GRJ) Yakelin Flores, señaló que este local ya fue recepcionado por la comisión, su entrega sólo sería con programación del Área de Comunicaciones, pero no quiso responder sobre el pintado que se pretende hacer.

2000 pacientes se atienden en este centro médico, la mayoría de Cullpa Alta, C. Baja y Cochas