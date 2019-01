Capturan a falso taxista acusado de arrastrar a mujeres para robarles

Síguenos en Facebook

Se desplazan en autos de color negro, rojo y gris, simulan hacer servicio de taxi, pero en realidad están al acecho de sus víctimas parar arrastrarlas sin compasión, todo para robarle sus carteras y celulares. Son más de 10 las agraviadas y varias terminaron en el hospital.

Ayer, Betty Luz Briceño Laura (47), junto a su suegra, salían de su vivienda, a la altura del cementerio del distrito de Huancán, un auto gris se pegó hacia ellas, dos sujetos descendieron para arrancharle la cartera, la tumbaron y escaparon con el bolso, 300 soles y un celular. Los familiares siguieron al auto Yaris de placa C2N-098. A la persecución se sumaron los policías de la comisaría de Chilca que intervinieron el taxi en las calles Amazonas y José Olaya en Azapampa. En el volante estaba el taxista Cristián Barboza Chupayo (34), quien fue detenido, sus cómplices que serían dos, habían escapado. Betty Briceño quien resultó con fractura en la nariz, fue llevada a un nosocomio.

Más agraviadas

“Cuatro estaban en el taxi, un gordo me arranchó la cartera, me aventó al suelo. Esos rateros me han roto el tabique que se haga justicia por favor”, dijo al borde del llanto Betty Briseño, quien reconoció al taxista detenido como autor del robo. El comandante PNP Adelmo Chuquillanqui, refirió que el taxi C2N-098, tenía el parachoque delantero desprendido, la placa colgada, el número de flota en la puerta delantera era 481 y en parte trasera 480.

En plena diligencia, llegaron hasta la comisaría de Chilca , otras tres agraviadas entre ellas María Mendoza, quien hace casi un mes, en las calles Ancash y Los Héroes, cerca de la I.E. “Tupac Amaru”, dos sujetos descendieron de un auto gris para arrastrarla y quitarle su cartera con 200 soles y su celular. La joven también reconoció al intervenido. Otro sujeto de unos 35 años que merodeaba por la comisaría y tenía un celular hurtado, también fue intervenido como sospechoso. Los quejosos molestos pidieron a las autoridades que no liberen al detenido y capturen a sus compinches que serían autores de más de 10 robos con esta modalidad.

Cabe mencionar que la noche del domingo, Malenna Oré Gutiérrez , llegó herida al hospital Carrión”, luego que a las 21:45 horas, sufriera un asalto por parte de dos varones que estaban abordo de un automóvil de color plomo. Según la denuncia la joven caminaba por la calle Chacabucos, cuando un vehículo se le acercó y una persona del interior le arrebato su mochila con una laptop, un celular . Malenna puso resistencia, siendo arrastrada varios metros por el piso.

INTERROGAN. La Policía informó de la captura a la Fiscalía Penal. El chofer es interrogado para atrapar a los otros involucrados.