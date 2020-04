​En su casa detienen a sujeto que incitaba al saqueo por redes sociales

Llegaron a su casa para detenerlo. Eder Quispe Granados (31), la mañana del viernes, lanzó una advertencia por redes sociales, mencionado que iba a saquear Plaza Vea. Policías de Seguridad del Estado, rápidamente ubicaron la vivienda del presunto responsable en el barrio Cocharcas del distrito de Sapallanga y lo arrestaron.

Según las investigaciones policiales, Eder Quispe, era el autor de diversos comentarios en el Facebook con el usuario del perfil “M Quispe Granados”. Uno de los comentarios decía: “Si la ONP no me devuelve mi plata voy a saquear Plaza Vea, estoy advirtiendo, guerra avisada no mata gente en este caso, policías”.

Por esta advertencia, el trabajador fue puesto a disposición de la Cuarta Fiscalía Penal por los delitos contra la tranquilidad pública, contra la paz pública y perturbación. El detenido al ser enmarrocado pidió disculpas a las autoridades.