En las últimas 48 horas, se registró el descenso de los contagios por el COVID-19 en varias provincias de la región Junín, informó el jefe de Epidemiología de la Diresa Junín. Entre el lunes y viernes de la semana pasada había un incremento diario de 400 a 500 casos positivos, pero, desde el viernes hasta el lunes solo se reportaron entre 200 y 240 casos.

Más pacientes en UCI de Huancayo

“De acuerdo a las últimas cifras la población está respondiendo satisfactoriamente, por ejemplo, Concepción por lo menos en un día no ha presentado casos, Huancayo se encuentra en descenso. Por el contrario, las provincias de Chanchamayo y Satipo se mantienen estables con un aumento de contagios de 40 a 45 por día, no bajan mucho” mencionó Luis Zúñiga Villacresis. Según el reporte en Satipo no reportaron ningún paciente en UCI, en Tarma había 1, en Jauja 1, Chanchamayo 2 y el grueso de hospitalizaciones en UCI la mantiene Huancayo con 40 internados.

“El covid-19 no se va ir, ahora con estas nueva libertad en las restricciones (levantamiento de la cuarentena), recién se va evaluar como la población se ha comportado esta semana y esperamos que las cifras no aumenten, se podría decir que recién estamos pasando la primera ola.” acotó Luis Zuñiga Villaccresis.

Junín ya llega a los 42 mil 373 contagios en total durante la cuarentena. Solo ayer se reportó 4 fallecidos, 1 en Huancayo, 2 en Chanchamayo y 2 en Satipo, a 1143 asciende el acumulado de fallecidos.