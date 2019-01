​Encuentro de izquierdas: Ley prohibe uso de ambientes municipales para actos políticos

Síguenos en Facebook

El uso del Centro Internacional de Negocios (CIN) para el encuentro “Voces del Cambio” podría poner en aprietos al alcalde de Huancayo, Henry López Cantorín. Según el artículo 150 de la Ley Orgánica de Municipalidades: “Está absolutamente prohibido el uso de la infraestructura de los gobiernos locales para realizar reuniones o actos políticos”.

Dos regidores de opocisión han mostrado su preocupación por el caso, mientras que de parte del oficialismo defendieron la acción.

“Las instituciones públicas no pueden usarse para situaciones políticas. Eso sería irregular de parte del alcalde. Primeramente vamos a ver si se ha realizado el pago. De haber solicitado el permiso y haber pagado se estaría incurriendo también en una falta”, sostuvo el regidor Luis Lazo.

“Yo tengo conocimiento que el partido de acción popular solicitó el permiso respectivo para la presencia del señor Barnechea y le negaron. Yo creo que esta ahora son las mismas circunstancias. El ehcho de que se esté en el poder no significa qu se vulneren las normas”, añadío el concejal Moisés Pari.

DEFIENDEN. Sin embargo, desde el grupo de la mayoría defendieron el uso del espacio. La regidora Ana Belén Chupurgo señaló que por el uso del ambiente se pagó y que no solo fue usado por Perú Libre sino por 4 partidos políticos. “Aquí, además, yo veo un tema casi académico”, acotó la autoridad. Por último, Sandro Veliz, segundo regidor de la comuna, intentó una defensa más bien semántica y dijo que no se trata de un evento sino de un encuentro (Sic). Asimismo, coincidió con Chupurgo al señalar que por el espacio se pagó y subrayó que no es un evento de campaña política sino político.

DEFENSA. Otro de los argumentos para defender el uso del CIN fue que en dicho evento no hubo proselitismo.