Enfermera no vuelve con sus hijas hace 4 meses por cuidar pacientes con covid-19

Desde que se declaró la emergencia sanitaria nacional, el personal de salud del Hospital Julio César Demarini se preparó para recibir infectados del covid-19 sin conocer absolutamente nada de esta nueva enfermedad.

Dentro del staff de médicos y enfermeras que asumieron este reto se encuentra Ashly Tenorio Cabezas (28) quien labora en el nosocomio desde hace más de un año y detalló al diario Correo que tuvo que hacer el sacrificio de dejar a sus hijas y su padre para evitar el riesgo de contagiarlas.

“Soy madre soltera, tengo 2 niñas y hace 4 meses no las veo, porque tengo miedo contagiarlas.Mi papá quiso estar a mi lado pero temo infectarlo y no encontrar una cama para él. Porque los amo me alejo de ellos”, señala.

La enfermera dice que cada turno es estresante debido a la alta demanda de casos que ingresan a diario, sumado al sofocante Equipo de Protección Personal, “hasta lo más simple que es satisfacer la sed, no lo podemos hacer, bebemos agua después de 6 u 8 horas y comemos a deshoras; no me pagan más por estar en esta área covid-19”, señaló.

PEDIDO. La enfermera pidió a la población que tomen conciencia, y sigan las recomendaciones del sector salud. “Cuiden a sus niños en casa porque ustedes sí los pueden tener, sí los pueden abrazar. Mis hijas son pequeñas y aún así entienden que mamá tiene que estar aquí”, manifestó.