Temen por su vida. Juan Machacuay Puris, de 40 años, fue reportado como desaparecido el 21 de setiembre, luego que saliera de su vivienda ubicada en el distrito de San Agustín de Cajas en Huancayo.

El comerciante dijo que iba con dirección a San Jerónimo de Tunán, sin embargo se esfumó y nadie sabe de su paradero.

La desaparición de Juan Machacuay tiene angustiados a sus familiares y amigos que lo buscan en los ríos porque el desaparecido envió el aterrador mensaje a su ahijado donde se le escucha gritar: “Ayúdame. Al río no, al río no, por favor”.

Sus preocupados familiares mencionaron a las autoridades que el comerciante salió de su hogar, pero nunca llegó a su destino, el distrito de San Jerónimo de Tunán. Incluso dejó su bodega abierta para salir presuroso.

Presumen que un conocido pudo comunicarse con él y citarlo; o en el trayecto se encontró con alguien que pudo atacarlo. Los angustiados parientes mencionan que Juan Machacuay, se movilizaba en una motocicleta, por lo que no se descarta que haya sido arrojado al río Mantaro.

Los parientes y vecinos han realizado una vigila pidiendo ayuda para encontrar al negociante. “Dónde estás Juan, buscamos Juan”, repiten su madre Bertha Puris y familiares que recorren por las orillas del río Mantaro para encontrarlo. La denuncia fue presentada en la Divincri.