Epidemiólogo de Diresa advierte: “Consumo de dióxido de cloro puede ser mortal”

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, varias sustancias químicas y plantas medicinales fueron anunciadas como supuestos curativos o preventivos. A pesar de ello, a la fecha no se tiene respaldo científico de que alguno tenga un resultado positivo frente al covid-19.

En entrevista con Correo, el director de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, Luis Zúñiga Villacresis, explicó a detalle cuales son los riesgos de este peligroso químico promovido como una supuesta cura.

¿De qué está compuesto el dióxido de cloro y para qué es usado?

El dióxido de cloro es una solución de clorito de sodio en agua destilada. Este químico de cloro es mayormente utilizado en plantas de tratamiento de agua para potabilizar, también es como desinfectante de superficies al ser bacteriano. Múltiples empresas lo utilizan para descontaminar superficies, desde ahí se conoce el peligro en toxicidad.

¿Este químico puede prevenir o curar el covid-19?

No, el dióxido de cloro no cura y mucho menos previene el coronavirus. Es necesario aclarar que a la fecha no se tiene ningún medicamento o sustancia que pueda prevenir o curar el covid-19. Lo que se hace con fármacos como la ivermectina, es un tratamiento en primera instancia que sigue en evaluación bajo respaldo médico.

En otras regiones médicos respaldan su uso, ¿se tiene prueba científica registrada de sus efectos?

Lamentablemente no se tiene ningún estudio o análisis que compruebe su efectividad como tratamiento al coronavirus. No se han realizado pruebas en humanos y la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE.UU) ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprueban su uso para reducir los casos y las muertes por esta enfermedad. Asimismo, el Ministerio de Salud (Minsa) ya informó que no existe estudio verdadero y solo son especulaciones que pueden traer tragedias.

¿Cuáles son los riesgos de consumir sin control o supervisión médica?

Los efectos secundarios pueden presentarse horas después o pasado unos días, dependiendo de la reacción en cada persona. Los registrado hasta la fecha son enfermedades como esofagitis, trastornos gástricos, trastornos cerebrales, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática, ritmos cardíacos anormales y erosiones en la boca y todo el sistema gastrointestinal.

En pacientes positivo al virus, ¿cuáles son los efectos que ocasiona?

En un paciente con covid-19 es aún más peligroso porque sus defensas ya están bajas y su cuerpo no podrá reaccionar frente a una intoxicación severa. También, este químico entorpece su tratamiento y mejora continua que puede tener el paciente dependiendo de la etapa en la que se encuentra.

¿Por qué varias personas dicen curarse? ¿cómo se desarrolla esta sustancia en el cuerpo?

Ahora, por la coyuntura, muchas personas están aprovechándose de la crisis social y mental. En estos supuestos casos de curación, tendríamos que hacer un estudio general para evaluar cómo reaccionó su cuerpo. Mientras no se tenga no se puede asegurar que es curativa o preventiva frente a una enfermedad que aún no se conoce al 100%.

¿Puede llegar a ser mortal su consumo?

Lógico, el dióxido de cloro puede ser mortal. El consumo excesivo de cualquier químico tóxico puede llegar a ser mortal. Ya se tiene registro de las complicaciones, ahora es necesario la responsabilidad de las personas.

¿Quiénes son los más vulnerables ante el consumo indebido?

Todos en general, pero siempre los niños y adultos mayores con mayor riesgo. En los menores se vio erosiones graves y complicación respiratoria aguda, falta de oxigenación, a otros les generó un cardio-respiratorio. En adultos permanece latente el riesgo respiratorio y falla cardíaca.

¿Qué se debe pedir o exhortar a la población frente a este peligro?

La población debe asegurarse de tener información certera y confirmada antes de consumir cualquier medicamento o tratamiento. También, no se debe replicar información que no tenga respaldo médico, así evitamos que varias personas lleguen a estados críticos por intoxicación.