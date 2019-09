​Escolares reparan autos, computadoras y fabrican muebles sin costo alguno

Síguenos en Facebook

Son escolares de 13, 14, 15 y 16 años, que han salido a las calles a brindar sus servicios gratuitos a la colectividad.

Jorge Huamán Sulca, de la especialidad de Mecánica Automotriz del colegio Politécnico Regional del Centro, afirma que se encarga de todo el servicio eléctrico, neumáticos y frenos, que son los problemas más recurrentes en los autos particulares y de servicio público. Este muchacho junto a sus compañeros salió a la calle y con unos letreros publicitaban los servicios que brindan.

COMPUTADORAS. Además de los autos, los chicos del colegio Politécnico, también se encargan de la reparación de computadoras.

Sergio Cunyas Condezo, ayer estaba empeñado de darle mantenimiento a computadoras y laptops que trajeron muchos de los vecinos. “Los equipos, por lo general, tienen problemas con los virus que tenemos que eliminar, luego formatear los equipos”, dijo.

En electrónica, los chicos empiezan con lo básico que es el funcionamiento de circuitos, también aprenden a hacer reproductores de audio, robótica para que en quinto año culminen con la reparación y mantenimiento de computadoras. “Cuando entré al colegio no me imaginé aprender tanto, además con el trabajo técnico que hacemos aquí ya me da una idea de la carrera que realmente quiero estudiar que es la ingeniería eléctrica”, comenta Sergio Cunyas.

El maestro de electrónica, Jorge Chávez, manifestó que los negocios de internet, los vecinos que tienen sus equipos han concurrido a pedir los servicios de los escolares.

Los alumnos reciben 8 horas de educación técnica a la semana en diversos talleres. Una vez que concluyen sus estudios, lo hacen sabiendo un oficio técnico.

REPARACIÓN. En la especialidad de Carpintería también se encarga de fabricar y reparar los muebles del hogar.