Especialista del MINSA aclara: “Síndrome no se contagia y síntomas se atenúan”

En una semana, los ciudanos de Huancayo, entraron en pánico ante el incremento de los casos de Guillain-Barré. Ante ello, el médico anestesiólogo, emergencista y experto en salud pública, Carlos Manuel Acosta Saal, explicó algunos mitos que se han tejido sobre este mal.

El galeno aclaró que no es una enfermedad contagiosa, sino que se trata de una enfermedad autoinmune que ataca el sistema nervioso y cuya causa no se conoce aún. “Lo más grave de la enfermedad es cuando causa la parálisis de los músculos del sistema respiratorio y las personas pueden morir por un paro respiratorio”, indicó. Refirió que no se trata de una epidemia, sino que está tipificada como un brote.

A cualquiera. Señaló que no existe un grupo etario y ocupacional que sea el más afectado, los pacientes con el mal son niños, hombres jóvenes, mujeres y también ancianos. Advirtió que el componente emocional es uno de los problemas más graves. “Existen jóvenes y niños que son personas activas, a quienes se les hace muy complicado afrontar los síntomas de la enfermedad, uno de los cuales es la parálisis corporal. Ante esa situación, en los hospitales tienen psicólogos y psiquiatras para que brinden soporte emocional a los enfermos hospitalizados y a sus familiares. Asimismo, los médicos rehabilitadores apoyan a los enfermos”, finalizó.

PROTECCIÓN. El uso de mascarillas de los familiares y del personal de salud, es para proteger a los pacientes de infecciones.