Ayer en las puertas del hospital de EsSalud, varios vehículos hacían una larga cola, eran familiares de pacientes con el virus o con enfermedades pulmonares como la fibrosis, que aguardaban con sus balones de oxígeno esperando la recarga del insumo.

“Ayer, estuve hasta las 2 de la tarde esperando el oxígeno que no llegó, hoy vuelvo a estar desde las 7:30 hasta la 1 de la tarde y no me dan el oxígeno, aquí solo me dicen que ya va a llegar, pero mi padre de 76 años, se puede morir si no me recargan el balón”, reclamó una mujer indicando que su padre se mantenía con un inhalador.

Otra familiar, también tenía en casa a un anciano de 92 años con fibrosis pulmonar, que también necesitaba del insumo para vivir. Finalmente, un varón dijo que si no le daban el oxígeno tendría que ir a comprar ya que su paciente con covid corría el riesgo de morir. En el hospital de EsSalud, los agentes de seguridad respondieron que el oxígeno llegaría en unas horas y que por estos días la demanda aumentó por la segunda ola del COVID-19.