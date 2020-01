EsSalud revierte 100 mil soles al no cubrir plazas de internado

El gerente de la Red Asistencial de EsSalud Junín, Miguel Arévalo Vila, dio ayer su informe de gestión, y entre los temas preocupantes reveló que la entidad revirtió unos 100 mil soles al Estado, en vista que no se cubrieron 14 plazas para internos de medicina.

Explica. “Es un tema que depende del nivel central son plazas de internado médico, EsSalud incorporó a su gestión la evaluación del personal que ingresa al internado médico y con una nota de 13 acceden a una plaza, en Huancayo hay 14 plazas que no se adjudicó porque no alcanzaron el promedio de nota que exige la institución, esperamos recuperar el monto para el próximo año, se va a revertir, es un presupuesto que no lo vamos a utilizar”, dijo el funcionario.

Otro de los problemas que expuso, es la alta demanda que tiene el servicio de emergencia del hospital Ramiro Prialé, donde el año 2019 se atendieron 160 mil emergencias, esto debido a que después de las 8 de la noche, el hospital es la única oferta para los asegurados.

Al respecto, planteó que se implementarán servicios de 24 horas en los policlínicos de Huancayo, Tambo y Chilca, donde las urgencias de los asegurados puedan ser atendidas en establecimientos cercanos a sus domicilios.

Respecto al otorgamiento de las citas en las especialidades, mencionó que hay un promedio máximo de 39 días de espera en los servicios más requeridos, pero esperar bajar a 15 y 10 días a fin de atender oportunamente a los pacientes.