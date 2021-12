Juan José Castillo Izarra, “Jujoca”, considerado como el mejor atleta de todos los tiempos por batir récords en competencias de fondismo, afronta una dura prueba, pero esta vez no en la pista de carreras, sino con las autoridades. El reconocido profesor de atletismo, fue denunciado por una de sus alumnas. Ayer, Juan José, se quebró al ser abordado por los periodistas, tras su detención por el presunto delito de violación sexual.

Lo niega todo

“No es verdad, no voy a decir más, en el momento voy a hablar. Me siento mal de verdad por los hechos que han pasado, en su momento aclararé. Me hizo mucho daño”, comentó con voz entrecortada.

La noche del miércoles “Jujoca”, fue detenido por los policías de la Seincri de la comisaría de Huancayo que recibieron la denuncia de YGF (22).

La joven acusó a su profesor de atletismo de haberla ultrajado sexualmente aprovechando su estado de ebriedad.

Según la denuncia, el martes estuvieron libando junto a Juan José y otra atleta en el del hospedaje ubicado en el Jr. Sucre y Jr. Deústua, en El Tambo. Cuando se despertó a las 5:00 de la mañana se percató que habría sido víctima de abuso sexual y acudió a la comisaría.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Sortean 536 puestos para los comerciantes de la feria navideña en Huancayo

El coronel PNP César Ramos refirió que la Policía y Fiscalía realizan las diligencias a fin de deslindar responsabilidades. “Estamos a la espera de los resultados de los exámenes”, dijo el jefe policial. En tanto, la agraviada dijo a las autoridades que no recordaba lo que sucedió. El atleta pasó la noche en el calabozo.

VIDEO:

null null