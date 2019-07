​Examen psicológico deja mal parado a Ángel Unchupaico 

Síguenos en Facebook

Un examen psicológico realizado a mediados de junio al exgobernador regional de Junín Ángel Unchupaico, lo deja mal parado, pues denota que está padeciendo varios trastornos psicológicos.

El informe psicológico fue realizado por la psicóloga terapeuta Denci Casqui Molina el 15 de junio y presentado como prueba ante el juzgado que ve la querella que este le sigue al gerente regional Wider Herrera Lavado por llamarlo “Cabecilla de una organización criminal”.

DETALLES. En el informe se detalla que la exautoridad acude a la profesional porque se siente mal: “Tengo dificultad para concentrarme, en las noches no puedo dormir, estoy preocupado, perturbado con pensamientos negativos que vienen a mi cabeza”.

En otra parte destaca: “Todo me sale mal, soy de lo peor, lo peor, soy delincuente, cabecilla de una organización criminal, corrupto, perdí mi trabajo en radio universal, para qué sirvo, si mi vida son los medios de comunicación”.

“Qué daño les hice para que me tachen así, desde ese día mi vida ya no es la misma, a mis hijos los señalan, los insultan, los están discriminando, a mi madre le dicen tu hijo es un corrupto, es un ‘unchurrata’, la hacen llorar, me he presentado para dictar cátedra, no me aceptan, cómo voy a mantener a mi familia si todas las puertas se me cierran”, dice en otro párrafo.

La conclusión a la que llegó la profesional es que tiene reacciones a estrés agudo asociado a depresión producto de los últimos eventos ocurridos.

Tratamiento. La profesional le recomienda tratamiento psicofarmacológico, terapia individual y grupos de ayuda.