​Excandidato a la alcaldía va a entierro y aparece muerto en canal de riego

Les dijo que estaba en el entierro de un ciudadano conocido y ya no regresó a su casa. Sus familiares preocupados comenzaron a buscar a Víctor Alfredo Samaniego Villaverde (63), ex candidato a la alcaldía de Chupaca, pues tenían una mala corazonada. Y mientras la familia preguntaba por el sexagenario, policías de la provincia de Chupaca, eran alertados del hallazgo de un cadáver en el distrito de Tres de Diciembre, cerca al molino antiguo. Los efectivos de la Seincri constataron que la víctima no identificada estaba flotando boca abajo en el canal de riego en el sector de Huachapunco. A las 07:00 horas de ayer, un agricultor que hacia su paso por esa zona, avistó el cadáver y dio aviso a las autoridades. El infortunado que no tenía pantalón y llevaba puesto solo un zapato negro, no tenía documentos de identidad. Los policías con el representante del Ministerio Público recogieron el cadáver para trasladarlo a la morgue de Hualhuas. Poco después, llegaron hasta la comisaría los familiares de Víctor Samaniego y al observar la fotografías, reconocieron a su ser querido que estaba desaparecido.

FATAL. Víctor Samaniego en tres oportunidades postuló para ser alcalde de Chupaca por el Partido Popular Cristiano (PPC), el año 2002, 2010 y el 2014. De acuerdo a las investigaciones, el exdirigente de la junta de regantes, al parecer cayó al canal de riego, cuando regresaba a su hogar y fue arrastrado por el torrente. Los deudos pidiene que se investigue el caso.

ACTIVO. Víctor Samaniego vivía en el barrio Vista Alegre. Tenía la empresa Agro Industrial Arco Iris de cultivos y animales.