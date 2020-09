La aprobación de la ley que prohíbe a los sentenciados en primera instancia postular a cargos públicos o ser designados en cargos de confianza afecta directamente a varios personajes políticos de la región Junín.

El primero de ellos es el ex gobernador Vladimir Cerrón, sobre quien pesa una sentencia por corrupción . El ex alcalde de Huancayo, Henry López, está en el mismo escenario. Ninguno de los dos podrá volver a un cargo, a menos que los absuelvan.