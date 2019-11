Expareja la sorprende dormida y le asesta 15 cortes en el cuerpo

Síguenos en Facebook

Sintió como un empujón en la cara cuando dormía, al despertar ya tenía tres cortes profundos en la frente, mejilla y mandíbula izquierda que le provocaban fuerte sangrado; aún así, su agresor continuaba intentando cortarle el rostro.

Ataque. Este nuevo intento de feminicidio en Huancayo, ocurrió la madrugada del 3 de noviembre en el distrito de Chilca. 'Angela', (como llamaremos a la víctima), sindica a su expareja de iniciales C.C.Q.(22), como el responsable de las 15 lesiones que le generaron 50 puntos de sutura solo en el rostro y otros 50 en varias partes de la cabeza, hombros, brazos y manos.

"Hace más de un año ya terminé mi relación con él (agresor), solo tenía comunicación como amigo porque ya tengo otro enamorado. La noche del sábado me escribió preguntando dónde estaba", señaló la agraviada, continuando. "No sé cómo entró hasta mi cuarto, solo sentí empujones en mi cabeza, y él estaba con un arma (cuchillo o estilete) atacándome, traté de defenderme y es ahí donde me hirió en otras partes de mi cuerpo y cabeza", acotó la víctima.

Ángela, es técnico en Administración de Empresas, ya cuenta con un trabajo y vive sola en Chilca, indicó que como enamorado, el agresor era controlador y posesivo, aparte de gustarle tomar y las fiestas, fueron los motivos para que terminara la relación con él. Hasta hoy se encuentra libre.

La denuncia se presentó ante la comisaría de Chilca y el Centro de Emergencia Mujer (Cem), que ofreció ayuda que no llegaría hasta ahora.