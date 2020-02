A falta de garantías,  trabajos en Complejo Metalúrgico de La Oroya paralizarían

A través de la Resolución Directorial N°0180-2020 el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ordenó la paralización total de los trabajos que se realizan dentro del Complejo Metalúrgico de La Oroya, esto a raíz del incumplimiento en la constitución de las garantías del plan de cierre de minas por parte de Doe Run Perú.

Complejo. El plan de cierre de minas implica a la constitución de garantías mediante las cuales se garantiza que Doe Run Perú cumpla con las obligaciones derivadas de dicho plan, de acuerdo a las normas de protección ambiental, no obstante, en la base de datos del Sistema Nacional de Minería no figura dicha garantía para el 2020.

Según el Minem, Doe Run Perú tenía vigente una garantía parcial de 1 millón 361, 560.34 dólares solo para el 2019 (el 01 de mayo del presente año se vence). Además, está garantía no fue renovada para el 2020, y el trámite debió ser realizado hasta el 29 de enero, sin embargo, la empresa no lo hizo. Precisar que desde el 2011, Doe Run Perú tiene una deuda acumulada por garantías de cumplimiento del plan del cierre de minas de 12 millones 398, 241 dólares.

Al respecto, el representante de los acreedores laborales de Doe Run Perú (DRP), Luis Castillo Carlos, manifestó que se realizó una reunión con integrantes del Minem para que quede sin efecto la mencionada resolución. “Primero la empresa no ha sido notificada legalmente, es así que continúa los trabajos en La Oroya”, señaló. Agregó, que se les está dando más días para reguralizar el pago de la garantía a cargo de Doe Run Perú. “De no suceder, tendríamos un panorama sombrío puesto que perjudicaría a 350 trabajadores. Y si se paraliza se procedería una liquidación simple y no en marcha sostenida”, precisó.

Pero, Castillo Carlos, está seguro que la empresa liquidadora del complejo cumplirá con los requisitos para que no se paralice las labores.

Mina cobriza. El 12 febrero, mediante la Resolución Directoral 0172-2020 el Minem resolvió la paralización de las actividades de la Unidad Minera Cobriza (UMC) hasta que acredite la constitución de las garantías del plan de cierre de minas correspondiente al 2020. Por lo que Doe Run Perú, informó que en cumplimiento con los acuerdos de la junta de acreedores del 19 julio y 9 de octubre de 2019 ha enviado oportunamente a la Dirección General de Minería (DGM) del Minem) toda la información necesaria para constituir las garantías inmobiliarias para el plan de cierre de minas de todo Doe Run (tanto de la UMC como CMLO). Asimismo, que están levantando todas las observaciones de OSINERGMIN para operar la UMC en forma segura.