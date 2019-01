Familia arriba tras horas de retraso por vía bloqueada, pero robacasas llegan antes

Síguenos en Facebook

Llegaron cansados después de un largo viaje tras el bloqueo de la Carretera Central y cuando la familia llegó a su casa, se dio con la sorpresa que los seguros de sus puertas y ventana estaban forzados. Los ‘amigos de lo ajeno’, habían entrado antes para robar bienes de valor. Los agraviados pidieron ayuda y en rápida serenos del distrito de El Tambo, acudieron a la Urbanización “El Edén”. En ese lugar, a las 23:20 horas, los agentes encontraron a Verónica Laura G. (47), quien pidió auxilio, luego de ser víctima de los ‘robacasas’ que entraron a la vivienda ubicada en la manzana H lote 23.

FUGAN. Los ladrones ingresaron aprovechando que los ocupantes viajaron para entrar al inmueble. La agraviada comentó a los serenos que recién había llegado de viaje de la ciudad de Lima, después de que el tránsito en la vía Central era restringido. Según la denuncia, los malhechores que rebuscaron todos los ambientes, dejando la ropa regada, se llevaron dos televisores, dos proyectores y una laptop. Cómo no se sabía con precisión la hora del robo, rápidamente los serenos y policías patrullaron por la zona para ubicar a los presuntos autores, pero todo fue en vano. Al parecer los ladrones sabían que los ocupantes estaban de viaje y entraron a robar. Para prevenir los robos de casa se recomienda: verificar que las cerraduras estén en óptimas condiciones; orientar a toda la familia sobre temas de seguridad, para que no sean blanco de engaños por delincuentes; colocar sistemas de seguridad como cámaras de vídeo vigilancia o alarmas; no exhibas objeto valiosos y no divulgues nada sobre los bienes que posees en tu hogar en la calle, ni en las redes sociales.

CUIDADO. Los agraviados refieren que reforzarán los seguros de su casa. Se presume que los robacasas entraron en la madrugada.