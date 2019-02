Familia iba de Huancayo a Huancavelica sufre accidente y mueren tres personas

Síguenos en Facebook

A las cinco de la mañana Jairo Pocomucha Marquina (37) recibió la llamada de su hijo Bryan de nueve años.

Alegre, el niño le dijo que volverían a Tambone, Islaychumpi (Huancavelica) luego de pasar una semana en Huancayo con su madre, hermanos, primos y tíos.

Casi una hora y media más tarde, Jairo recibiría otra llamada, pero ya no de su familia, sino de un paisano que le anunciaría una tragedia.

DESPISTE. “Me preguntó, ‘Jairo tu esposa (Mariluz Prudencio Poma de 31 años) ¿con qué carro esta viniendo, parece que se ha accidentado’. La noticia me cayó como un baldazo de agua fría”, contó.

“Cogí el celular de mi mamá y le llamé a mi hermano que viajaba en el mismo carro. No me contestaba y tanto timbrar entró la llamada. Me contestó llorando, me dijo ‘tienes que venir nos hemos accidentado, Mari se ha muerto’. Así como estaba fui a buscar carro y en la municipalidad del pueblo me ayudaron para venir”, lloró.

El accidente, sucedió casi a las seis y media de la mañana, en la ruta Huancayo - Moya (Huancavelica).

En el paraje Portachuelo, a 500 metros de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Acostambo, la camioneta de placa B8E-495 que conducía el hermano de Jairo, Joel Pocomucha Marquina (30), se despistó y cayó al menos 300 metros por una pendiente.

Además de su esposa, Jairo perdió a su hijo James Yoshimar P.P., de apenas seis meses de nacido, mientras su hijo Bryan P.P., quedó herido.

En el carro, que salió de Huancayo con ocho ocupantes en total, además viajaba otro hermano, Wilson Pocomucha Marquina (34), su esposa Deysi Torres Ponce (28) y dos hijos de la pareja: Jazmin P. T. (14) quien también falleció y Denilson P.T. (13) quien quedó herido.

La diligencia del levantamiento de los cuerpos se hizo en presencia del subprefecto de Acostambo, Diógenes Simón Casavilca.

En la misma zona de la desgracia, madre e hijo fueron entregados a la familia en un ataúd y la adolescente en otro.

HERIDOS. Mientras tanto, el chofer (Joel) y su hermano (Wilson) fueron trasladados a una clínica local de Huancayo, mientras Daysi y dos menores fueron llevados al hospital materno infantil El Carmen, pues la mujer tenía seis meses de embarazo. Aún en la zona del accidente la familia se enteró que había perdido al bebé.

CERCA. El accidente ocurrió a cuarenta minutos aproximadamente del poblado de Islay-chumpi, que era el destino de la familia.