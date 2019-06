​Familiares de menor internada protestan por presunta negligencia

Síguenos en Facebook

A exteriores del Hospital Materno Infantil El Carmen, familiares, de la adolescente gestante de 17 años que quedó en estado vegetal, denuncian y exigen se investigue una presunta negligencia médica.

“Mi hija ingresó por parto complicado. A una niña de 17 años le quitaron el útero. No encontramos justicia, no sabemos porque le operaron la cabeza. Pedimos justicia y que la fiscalía investigue sobre el caso de mi hija”, exigió su padre Aberlado Cerron. Apenado, denunció que no firmaron ninguna autorización para que su hija sea operada de la cabeza. La situación actual de la menor que se encuentra hospitalizada en el Hospital Daniel Alcides Carrión, es de recuperación lenta.

Por su parte, el director del hospital El Carmen, Edgar Aranda Huincho, explicó que la joven entró al nosocomio con el síndrome de Hellp que en gestantes provoca una hemorragia en el útero o la cabeza y la operación era urgente.

“Hemos hecho todo lo posible para que se salve. Esta enfermedad trae consecuencias neurológicas, pero no es negligencia porque se cumplió con los protocolos. Incluso le donamos sangre”, dijo.