​Familiares protestan y piden que no retiren a adolescente de hospital

Un vía crucis viven los familiares de una joven de 17 años, que ayer realizaron una enérgica protesta en la puerta del hospital Carrión, donde se encuentra internada y hace una semana fue dada de alta, pese a estar postrada en una cama sin poder hablar ni moverse.

“A mi hija Lourdes ya le dieron de alta, pero yo pido que no la saquen del hospital, ella no se mueve, no responde y me quieren entregar así, yo pido que continúe, no tengo una casa donde tenerla, pido que me den un tiempo para hacerle un cuartito aunque sea de triplay para llevármela”, dijo Teresa Bastidas, madre de la joven de 17 años.

La adolescente estaba gestando y fue llevada al hospital El Carmen, donde presentó un cuadro de preeclamsia.

Luego estuvo otro mes internada en el hospital Carrión, donde le sacaron una parte del cráneo que guarda a la altura del abdomen y que luego sería colocado nuevamente en su lugar.