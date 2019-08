Familias salen huyendo del terrorismo y terminan viviendo en extrema pobreza (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Tienen que compartir una frazada entre varios niños, las camas no alcanzan y duermen sobre pellejos o telas tendidas en el piso. No tienen los servicios básicos como agua, desagüe y energía eléctrica. Esta es la realidad que tienen que atravesar trece niños y cinco adultos que salieron huyendo del terrorismo que aqueja a su población en el anexo de La Libertad en Santo Domingo de Acobamba en Huancayo.

ESCAPE. Luego de la captura del presunto terrorista Robert Huanangoy Enrique el pasado lunes 12 de agosto, su esposa, Eva, salió de su natal anexo La Libertad en el distrito de Santo Domingo de Acobamba de la provincia de Huancayo, con sus seis hijos, todos menores de 11 años y uno aún en su vientre de dos meses de formación.

“Mi hermana no habla castellano, teme que los terroristas le hagan algo por eso salió con todos sus hijitos, todos solo trajeron lo que tenían puesto; ahora, no tenemos comida, todos viven en la casa y necesitan comer, pero somos pobres, no tenemos agua, luz y tampoco ropa de abrigo”, indicó Antonia Paucarcaja.

Sumado a los seis hijos de Eva, dos de Antonia, otros cinco de la madre de ambas. Son trece los pequeños que fueron desplazados por el terrorismo. Toda esta familia natural de La libertad, salió por temor a ser asesinados ya que los incitaban a formar parte de Sendero Luminoso.

“Cómo vas a servir a tu pueblo, tienes que unirte por la lucha, me decían por eso decidí salirme de allá hace 11 años”, finalizó la pariente.

Los niños son Ana (2), Ceraida (15), Flora (5), Gabriel (10), Leonel ( 9 meses), Josue (17), Martín (4), Max (7), Pablo (4 años y problema de labio leporino), Roly (11), Vanessa (9), quienes se encuentran en Sapallanga , ellos son cuidados por Antonia (30), Basilia (89), Eva (34) Francisca (55) y Leoncio (61).

DESPLAZADOS. Salieron en diferentes tiempos pero todos viven juntos por falta de economía, ya recibieron la visita del Ministerio de la Mujer.