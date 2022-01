Pena no menor de dos años de cárcel, puede ser la sentencia por los cobros indebidos o condicionar las matrículas bajo el argumento de donativos de dinero o muebles por derecho de APAFA, esto lo anunciaron las autoridades luego de una intervención que hizo la Fiscalía de Prevención del Delito de Huancayo al centro educativo Santa María Reyna.

La representante del Ministerio Público, Rosa Berrios Loja, acudió la mañana de ayer al centro educativo en mención, luego que una madre de familia denunciara el condicionamiento de la matrícula para su hija.

“Mi hija ingresó al segundo grado de secundaria, pero no querían completar la matrícula porque me estaban pidiendo un pago de APAFA de 120 soles o entrega de muebles. Sé que esto no es legal por lo que opté por denunciar el hecho ante la Fiscalía”, dijo la agraviada.

Por su parte la fiscal Rosa Berrios, manifestó que inició las investigaciones para determinar responsabilidades.

“De darse cuenta de los cobros exigidos, se estaría catalogando como cobros indebidos o que condicionen la matrícula de los menores. En estos casos estamos para prevenir. De encontrar delitos, derivaremos a las Fiscalías correspondientes. Según el artículo 383 del Código Penal, la sanción es de penas no menores de 2 años de prisión”, dijo la fiscal, Berrios.

Al centro educativo también llegaron los directores de la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ), Gustavo Olivera Cerrón, y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huacnayo, Ybonne Flores, quienes participaron de la diligencia

“Como UGEL estamos iniciando un procedimiento administrativo al director para determinar responsabilidades. Esto es parte de las explosiones y otros que seguiremos realizando con el fin de evitar cobros indebidos o se condicione las matrículas en colegios estatales”, manifestó Flores.

El titular de la DREJ, adecuadamente que se maneja una normativa que prohíbe el pago obligatorio por concepto de APAFA.

“Desde el año pasado, se tiene vigente la Directiva N° 002 de la DREJ, que prohíbe cobros de APAFA, esto se circuló a todos los directores de UGEL ya directores de los centros educativos. Recomendamos a los padres de familia a entablar sus denuncias contra aquellos Apafas o directores que les exijan pagos o donativos”, acotó Olivera Cerrón.

Aún se lleva a cabo el proceso de matrículas a nivel de la región Junín. Cualquier donativo que sea aprobado a favor del centro educativo, recién deben hacerse efectivo durante la última semana de febrero o los primeros días de marzo, con el fin de evitar que el pago de estos conceptos sean exigimos al mismo tiempo de las fechas programadas para matrículas . Todo es gratuito.