Fiscalía inicia proceso preliminar contra Universidad Nacional del Centro del Perú

Casona en zona monumental continua destruyéndose. Ante la inacción de la UNCP para restaurar su primer local, la Dirección Desconcentrada de Cultura inició con el proceso penal.

PROCESO. La fiscalía provincial penal corporativa de Huancayo, inició con la investigación preliminar contra la Universidad Nacional del Centro, dirigida por el rector Moisés Vásquez Caicedo, por el presunto de delito de afectación al patrimonio cultural, dicha denuncia fue presentada por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC).

Se ha iniciado con dos proceso ante el descuido por cuidar un inmueble ubicado en zona monumental. Según informó el director de la DDC , José Rivadeneyra, informó que no solo será esta denuncia contra la universidad, si no también el ministerio de cultura estaría emitiendo mediante un proceso administrativo una sanción y multa a la casa superior de estudios por no haber preservado este monumento. La sanción será comunicada la próxima semana.

De igual manera, aseguró que para evitar más conflictos, ha pedido a la Defensoría del Pueblo establecer una mesa de dialogo entre la universidad, la dirección de cultura, el gobierno regional y la mancipad provincial; para establecer acuerdos sobre este patrimonio cultural.

Para evitar su futuro colapso ante las intensas lluvias, el director manifestó que se envió una serie de documentos para que pueda informar las medidas de protección que habrían tomado para prevenir su debilitamiento.

“Nos mandaron un documento en el que pedían 15 días para poder mandarnos la evaluación, hasta el momento no recibimos nada” dijo Rivadenayra.

El daño que presenta esta infraestructura no es estructural y aseguró que aún se puede reconstruir.

INSPECCIÓN. Para evaluar los daños que se causaron por las ultimas lluvias, se programó una inspección para la próxima semana.