​Frío mata a obrero en la calle y su amigo no quería que se lleven el cadáver

Los vecinos creían que dormía pero estaba muerto ya más de diez horas. Su amigo que no se desprendía del cuerpo y lloraba, no dio aviso a la Policía porque no quería separarse de él. Recién a las 17:00 horas de ayer sábado, un poblador de barrio Huacllas en Jauja, se acercó para despertar al ciudadano que estaba boca arriba y se dio con la sorpresa que estaba muerto.

El testigo, de inmediato, comunicó a las autoridades que acudieron hasta la altura de las escalinatas de la avenida Tarma y calle Junín. Los primeros en llegar fueron los agentes de Serenazgo Jauja, quienes confirmaron el hallazgo. La víctima fue identificada por su hermana Graciela, como Luis Marcos Hurtado (40), quien se dedicaba a consumir licor de madrugada, luego de reunirse con sus amigos.

TRASLADAN. Al parecer debido al fuerte frío y la baja temperatura, Luis Marcos, habría muerto fulminado por una neumonía, al quedarse dormido bajo la intemperie. El levantamiento de cadáver lo realizaron los efectivos policiales de la comisaría provincial con la fiscal Doris Ochoa Hilario. Durante la diligencia, el amigo de copas de Luis, no quería separarse del cadáver y se resistía a que lo retiren del lugar, pues decía que era su mejor amigo y que le había prometido cuidarlo.

El beodo que en sus manos sujetaba una botella de plástico con aguardiente, tuvo que ser sacado a viva fuerza por los policías y serenos. El cadáver fue trasladado a la morgue del hospital Olavegoya.

Algunos testigos mencionaron que Luis Marcos tomó su última copa junto a su incondicional compañero que al descubrir que estaba muerto, se embriagaba sollozando. El varón de unos 45 años no lo abandonó, hasta durmió al lado del cadáver. Los deudos lamentaron el deceso del obrero que desde hace varios años se dedicaba a consumir bebidas alcohólicas.

CAUSAS. La fiscal responsable dispuso que se practique la necropsia para conocer las causas de la muerte.