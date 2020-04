Ella creía que no recuperaría los 550 soles que dejó en la cajero automático, pero al saber que policías buscaban al dueño, corrió a la comisaría. Ayer, Lizet Analí Cordero Rosales, se encontró con los honestos policías Wilder Torres y Noemi Canchanya que le devolvieron el dinero de CTS que olvidó en el dispensador de billetes. La madre embarazada que espera a su tercer hijo, rompió en llanto, agradeciendo a los buenos agentes.

“Ese dinero era del CTS que mi esposo me envió para comprar víveres para mis hijas y mi suegra. Gracias a los policías recuperé mi dinero, justo en esta etapa que ya no tenía que comer. Estoy muy alegre, Gracias”, comentó con voz entrecortada la joven madre. Los policías del Escuadrón de Emergencia pidieron apoyo para ubicar al dueño del dinero y no descansaron hasta encontrarla “Estamos prestos a servir al ciudadano”, nos dijeron.