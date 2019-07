Gobierno regional demora 3 meses entregar información sobre Fernando Orihuela

Síguenos en Facebook

El consejero de Caminemos Juntos por Junín, José Miguel Álvarez, se mostró preocupado debido a que el Gobierno Regional de Junín (GRJ) no le entrega la información que solicitó respecto a la inversión que hizo en la creación de la oficina descentralizada del vice gobernador Fernando Orihuela en la selva central. Según la autoridad son casi 3 meses de demora.

“Lo están haciendo adrede (la demora). Tengo el derecho que se me brinde la información. Hasta donde sé el vicegobernador está más en Huancayo y no en la selva. Entonces, para que dicen algo que no van a cumplir. En todo caso que no haga nada, nadie le da presupuesto y no hay problema. Pero ahora le están asif¿gnando un presupuesto que no me quieren responder porque si no habrpía ni un sol de presupuesto, me reponderían diciendo que no hay ni un sol girado a la ofina de vicegobernación. Hay algo aquí. Igual el tema de los asesores lo aguantaron hasta el final”, sostuvo.

MÁS CASOS. Por otro lado, Álvarez evalúa enviar una carta notarial debido a que le entregaron información que no pidió. Primero respecto a los asesores del gobernador cuya información no fue entregada completa. “Me han entregado pero no lo que he pedido. Hay varios documentos. Eso de los asesores de Vladimir Cerrón me lo entregaron pero como si fuera un pantallazo donde solo salen los nombres y no sale el monto que le dan. El Ministerio de Economía y Finanzas me respondió antes que la región”.

DENUNCIA. Asimismo, en el caso del puente Comuneros que solo le dieron datos sobre el estado situcional en el que lo encontraron; sin embargo, el pidió el expediente técnico y los detalles del avance de la obras.

“Ya presenté un documento a la OCI porque ya me están obstaculizando mi labor, a ver si la oficina de control interno hace su trabajo. Yo por mi parte voy a avanzar, por ser opocisión, como saben que yo sí voy a fiscalizar, no quieren dar documentación”, dijo.

TIEMPO. Desde mayo de este año el vicegobernador de Junín empezó a despachar desde su oficina en Pichanaqui.