Habilitan unas 20 camas de cuidados intensivos para pacientes críticos en hospital COVID-19 de Huancayo

Escrito por Carmen Ramos





Luego de comprobar que el hospital Daniel Alcides Carrión ya no cuenta con camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para pacientes graves con coronavirus y que requieren de un respirador artificial, desde hoy unas 20 camas de UCI con ventilador mecánico, estarán disponibles en el hospital Covid-19 de El Tambo, a espaldas de la comisaría del distrito, para los pacientes que requieran de este servicio ahora que la región atraviesa una de las etapas más críticas de la pandemia.

EXPLICA. El director del hospital Carrión, Juan Carlos Vergara realizó ayer una inspección para verificar que las condiciones sean las adecuadas para el funcionamiento.

Además, de las 20 camas de UCI, habrá 4 camas de Shock Trauma y 6 camas de Cuidados Intermedios. En el referido nosocomio, no habrá hospitalización, pero se dispondrá de un área de pacientes críticos que requieran monitoreo de especialistas. “En el hospital Carrión, ya no hay ninguna cama y los pacientes graves que lleguen a partir de hoy los trasladaremos a este hospital covid-19, que es un anexo del hospital Carrión, los pacientes serán monitoreados por médicos intensivistas, emergenciólogos e internistas que se van a desplazar del Carrión”, acotó el funcionario, indicando a la vez que esta ampliación de servicios se cubren con recursos del Gobierno Regional y del hospital Carrión, ya que el nivel central no asigna hasta el momento los recursos para afrontar la pandemia del coronavirus.