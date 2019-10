Henry López: "He estado en el corazón del pueblo  y en la casa de Dios"

Síguenos en Facebook

Luego de algunos días después de que retiraran su orden de captura, el ex alcalde de Huancayo Henry López Cantorín se animó a dar declaraciones a los medios respecto a su situación legal y dio a entender que durante este tiempo habría estado escondido en alguna iglesia o templo cristiano, mientras huía de la justicia. “He estado en el corazón del pueblo y en la casa de Dios que es a donde me ha llevado el destino”, señaló consultado.

AGRADECE. En un primer momento López Cantorín señaló que estaba tratando asuntos personales con su abogado y que no podía dar declaraciones; sin embargo, se animó a dar un mensaje a la población, a sus seguidores de Perú Libre y a quienes actuaron en contra de él: “Agradecer a toda la población, esperamos que la gestión pueda continuar y agradecer el apoyo que me han brindado de manera directa e indirecta muchos pobladores, y también perdonar a las personas que no lo han hecho, que han actuado de mala fe pero yo no soy el que juzga sino la vida, Dios y el destino”, dijo.

Evitó pronunciarse sobre la supuesta persecución política y dijo que eso finalmente lo decidiría el Poder Judicial pero sí se refirió a su condición.

“No hay mal que por bien no venga, creo que era también momento de estar más con mi familia y dedicarme a mis temas personales”, finalizó.

Al parecer, López habría decidido no continuar en la alcaldía porque en ningún momento de su declaración se refirió a un posible retorno luego de cumplida su inhabilitación.

A diferencia de Vladimir Cerrón, que es un continuo usuario de redes sociales, López Cantorín ha optado por el perfil bajo y prefiere pasar desapercibido y no dar declaraciones a la prensa. El ex gerente regional estuvo a frente de la gestión municipal apenas 7 meses luego de asumir el cargo.