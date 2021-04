El candidato presidencial de Avanza País, Hernando de Soto, señaló que nunca dijo que el Estado dejaría de comprar vacunas, sino que acudirá al sector privado para que compita con el público. De Soto estuvo ayer en Huancayo y ofreció una conferencia de prensa como parte de su cierre de campaña en regiones.

Indispensable

Con referencia a las vacunas, en primer lugar, sostuvo que el Gobierno Central “pasa el tiempo no comprando sino llenado trámites que no le permiten conseguir precios globales”. En ese sentido, mientras dure la reformulación del aparato estatal que él plantea “por qué no acudir al sector privado para que él compita con el sector público”, señaló.

Para De Soto la compra de vacunas al sector privado es indispensable; sin embargo, deja fuera a la gente con menos dinero que no podrá adquirir sus dosis. “Jamás he dicho que el Estado no va a seguir comprando, lo que he dicho es que quiero que las comunidades, sus organizaciones, las mismas que están acá presentes puedan comprar directamente, saltándose a la garrocha a esa carcocha vieja que es el Estado y que nosotros reformaremos”, finalizó.

El también ex asesor de Alberto Fujimori llegó a la Incontrastable acompañado de Marco Miyashiro, ex congresista de Fuerza Popular y un “albertista” a ultranza. También habló del conductor de televisión Andrés Hurtado “Chibolín” de quien dijo no será parte de su gobierno pero que “le dicta algunos ángulos de la realidad que él no ve”.