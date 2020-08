Hijos de víctimas de feminicidio a ya pueden solicitar asistencia económica del Estado

Escrito por Thalia Vivanco

A través del Programa Nacional Aurora, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó a los familiares a cargo de hijas e hijos de víctimas de feminicidio presentar su solicitud para obtener una asistencia económica de S/600 de forma bimestral.

En esa línea, el MIMP reveló que entre el 2009 y 2019 a nivel nacional se registró 1,318 feminicidios y 2,016 tentativas. En la región Junín en ese periodo se contabilizó 72 feminicidios y 97 tentativas.

Ante este contexto, el MIMP explicó que, ante el Estado de Emergencia Nacional para reducir la propagación del COVID-19, el trámite se realizará completando el formato de solicitud que está en el portal web del mencionado ministerio.

Entre los requisitos, se encuentra presentar una copia de disposición fiscal que inicia la investigación preliminar o formaliza la investigación preparatoria por el delito de feminicidio, otro puede ser la sentencia condenatoria de primera instancia o firme por el delito. También una copia del acta de nacimiento, a su vez la resolución judicial que otorgue la tutela de los menores a los familiares que se harán cargo de la asistencia económica.

Asimismo, el MIMP aclaró que el trámite es personal y gratuito. De acuerdo con el reglamento del Decreto Supremo N°001-2020-MIMP, la asistencia económica se mantendrá hasta que el beneficiario cumpla 18 años de edad o culmine sus estudios superiores de manera satisfactoria.

Preocupación por casos

De enero a junio del presente año en el país hubo 66 feminicidios y 128 tentativas, y en la jurisdicción se dio 5 feminicidios y 5 tentativas. Durante el semestre, tanto en feminicidios como en grado de tentativas, las regiones que registran más casos son Lima Metropolitana, Arequipa y Junín.

La Defensoría del Pueblo advirtió que, si bien es cierto, se identificó la reducción de casos; sin embargo, eso no quiere decir que la problemática haya disminuido, sino que la capacidad de denuncia y de acceso a la justicia se vio mermado por las medidas de emergencia sanitaria.

Al respecto, la psicóloga y psicoterapeuta Carmen Fuente Magán señaló que se debe garantizar que los hijos de las víctimas de feminicidio accedan a una atención integral, pese a lo irreversible del daño.

“El duelo es difícil de afrontar, despierta odio y enojo hacia el agresor y deslidan del rol del varón en el hogar”, remarcó. Agregó que deben ser atendidos de forma psicoterapeuta para que puedan sobrellevar el duelo y superar las emociones.

“Además, que no puedas arreglar el dolor, no significa que no puedas funcionar desde ello”, puntualizó.