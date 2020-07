“Gracias a Dios por esta segunda oportunidad de vida que me da, y también a los doctores, me ha tocado buen personal de salud. Estos días en el hospital han sido duros. Esta enfermedad (coronavirus) existe y, gracias a Dios, me estoy yendo a casa”, estas fueron las primeras palabras de Víctor Q.C. de 39 años.

El chofer con COVID-19, que pesa 115 kilos, estuvo 20 días conectado a un ventilador mecánico en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de El Tambo.

Lo aplaudieron al salir del hospital

A su salida del nosocomio, lo esperaban sus familiares con globos y pancartas con frases alentadoras, como “bienvenido tío Vico, te queremos”. Además los médicos, enfermeras y técnicos se despidieron con aplausos y sonrisas al verlo recuperado. “Extrañé mucho a mi familia, a mis hermanas, mi pareja, a mis sobrinas, tenemos que creer que este virus es muy bravo, yo pido a la gente que se cuide mucho, que realicen su limpieza, yo voy a cambiar el ritmo de mi vida, he vuelto a nacer y todo queda atrás, voy a seguir mi dieta”, acotó el hombre del volante.

La médico emergencióloga, Patricia Munive dijo que era una alegría para los médicos, enfermeras y técnicos ver recuperado a Víctor, más aún que es un paciente con comorbilidad por la obesidad mórbida.

Esta condición lo descompensó y tuvo que se conectado a un ventilador mecánico, con el tratamiento que le dieron mejoró y se recuperó. Durante tres días lo dejaron sin ventilador y pudo respirar solo.

El conductor será sometido a rehabilitación

Ahora se retira y permanecerá dependiente del oxígeno, ya que es un paciente fibrótico. Durante la semana, darán de alta a dos pacientes más. El conductor será sometido a rehabilitación, ya que estuvo mucho tiempo postrado y los músculos se ven afectados por la pérdida de la movilidad.

Acotó que toda persona con coronavirus se ve afectado psicológicamente y sufre depresión, pero con el apoyo de la familia logrará una recuperación total.

Cabe mencionar que la mayoría de pacientes que sufre comorbilidad, es decir que tienen enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad, se complican, hasta fallecer, ya que su condición genera que el virus sea más letal.

Es por ello, que los médicos demandan que este tipo de personas, permanezcan en cuarentena y eviten salir de su casa para no contagiarse.

Finalmente, invocaron a que los familiares con pacientes con comorbilidad, no tengan contacto con ellos, ya que la mayoría se ha contagiado por personas que han llevado el virus a sus hogares y luego perdieron a quienes más querían.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuál es el avance de la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford?

¿Cuál es el avance de la vacuna que desarrolla la Universidad de Oxford?