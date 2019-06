​Huancaínos vibran con goles de Perú en la final de la Copa América

Síguenos en Facebook

La fiesta que no se disfruta en grupo no es fiesta, y eso lo tienen claro los millones de hinchas de la blanquirroja. Y Huancayo, no es ajeno a esta realidad, hace décadas se volvió una ciudad con miles de espectadores que convierten en mini estadios, no solo los centros comerciales, sino, pollerías y demás establecimientos de comida rápida que sintonizan los 90 minutos de juego del equipo de todos.

HORAS. Cada vez que juega Perú, los centros comerciales se llenan con anticipación, los lugares privilegiados, lo tienen aquellos que guardan sus espacios hasta con 5 horas previas. “Estoy guardando este sitio desde las 12 del día, espero todo este tiempo porque, sé que la selección puede llegar a la final de la Copa América y porqué no soñar con que la gane otra vez”, manifestó, Miguel Ángel Vallejos que acudió al centro comercial Real Plaza con su grupo de amigos.

SENTIMIENTOS. Todo tipo de reacciones se pueden ver en los lugares con hinchas peruanos. Los ojos de algunos se llenaron de lágrimas cuando el equipo boliviano metió el primer gol, pero el aliento no paraba por parte de los verdaderos seguidores del fútbol peruano. “Cuando Bolivia metió gol, sólo quería seguir dando fuerzas al equipo desde acá, y cuando empatamos la emoción es indescriptible, me siento muy feliz de haber ganado”, dijo por su parte, Lesly Quiñones.

No solo grupos de amigos se concentraron para disfrutar de una tarde de fútbol de la selección, también familias enteras son las que gustan por este tipo de lugares para explayar sus sentimientos por la blanquirroja, sin darse cuenta ya son parte del equipo.

Este corto torneo sin duda, es una excusa de la población para olvidar temporalmente sus problemas o preocupaciones y darse dos horas de adrenalina con cada gol y buen toque que muestra la blanquirroja en la cancha.

LAS AGENTES. La emoción por el triunfo de Perú ante Bolivia en la Copa América, motivó ayer a un grupo de agentes motorizadas de la Policía de Tránsito de Huancayo, a vestir la camiseta blanquirroja y alentar a la selección peruana. Las chicas se desplazaron a bordo de sus motocicletas y encendieron las sirenas, mientras recorrían las principales arterias de Huancayo.

En sus unidades recorrieron la calle Real, la avenida Ferrocarril y la avenida Giráldez, este acto causó la emoción de los hinchas que se acercaban y se tomaron fotos con ellas.

“Arriba Perú, arriba Perú”, gritaban con emoción. La policía Gabriela Casaño, acertó ya que dijo que los goleadores, iban a ser Guerrero y Farfán, y se cumplió.