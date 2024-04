El Obispado de Huancavelica mediante un comunicado anunció la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal a Roosvelt Antero Flores Flores, quien se encuentra recluido en el penal de Huamancaca de Huancayo, cumpliendo nueve meses de prisión preventiva tras ser acusado de tocamientos indebidos a una menor de 17 años.

Mientras duren las investigaciones del Ministerio Público y el proceso penal que enfrenta el sacerdote, no podrá ejercer el ministerio sacerdotal. El Obispado de Huancavelica aclara que ha iniciado un proceso canónico que asegure que no quede impune ningún delito, así como no se castigue a un inocente.

Finalmente recalcan que están comprometidos con la prevención de cualquier abuso sexual y castigar a quienes lo cometan, también pidieron oraciones para ambas artes involucradas en el proceso judicial. El titular del 1er Juzgado Especializado en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, Hoover Gutiérrez Huamán, dictó 9 meses de prisión preventiva contra el sacerdote Roosvelt Flores Flores (46).