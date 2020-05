Escrito por Carmen Ramos

Un comerciante mayorista que tenía el COVID-19 murió hace unos días, pero antes había celebrado el Día de la Madre con otros familiares, donde tuvo contacto con unas 40 personas, entre ellas su esposa que ahora padece la enfermedad. La celebración ocurrió en el distrito de Huancán.

El jefe de Epidemiología de la Diresa Junín, Luis Zúñiga manifestó que el comerciante fue evacuado a una clínica, pero como tenía insuficiencia respiratoria, lo trasladaron al hospital Carrión, para recibir asistencia con ventilación mecánica, ya que no podía respirar. No obstante, por su estado delicado, no resistió y falleció.

“Esta persona, sabiendo que tenía el virus, no respetó el aislamiento, encima celebró y no sabemos a cuantos más habrá contagiado”, dijo con preocupación Zúñiga Villacresis, indicando que la víctima, antes de celebrar, se hizo la prueba del COVID-19 en una clínica particular.

Contagiada

Asimismo, se conoció que su viuda, también tiene los síntomas de la enfermedad como tos seca, fiebre, dificultad para respirar. La Diresa Junín, ahora realiza una labor de búsqueda y seguimiento de los contactos que tuvo este comerciante para convencerlos que se hagan la prueba y cumplan con el aislamiento por 14 días, para que se recuperen y no propaguen el virus.

Hasta el momento, ya son 6 casos de personas que dieron positivo al virus y no han cumplido con la cuarentena absoluta en sus viviendas, según el protocolo.

Sanción

Las personas con diagnóstico positivo de coronavirus deben cumplir el aislamiento de lo contrario puede incurrir en delito, que es penado y multado.

