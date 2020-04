Huancayo: Argentinos a punto de ser castigados por subir al cerro para no contagiarse del COVID-19

Escrito por: Rosario Rodríguez





La desesperación de dos argentinos los ha llevado a caminar hasta el cerro de Tanquiscancha, para buscar un lugar donde armar sus carpas y poder pernoctar. Cuando Julio César Antivero y Fabio Gustavo Juárez, buscaban llegar cerca del río en el sector de Ushcupuquio, los pobladores los rodearon para evitar que sigan avanzando.

Los moradores que amenazaban con castigar a los extraños que intenten cometer alguna fechoría, llamaron al Serenazgo de Huancayo y policías. “Somos artesanos, no queremos hacer daño a nadie. No tenemos dónde estar, sólo queríamos acampar para no ser contagiados con el virus”, dijeron mostrando sus mochilas con provisiones para un mes y carpas.





TRISTES. Fue ayer a las 10:30 horas que los serenos huancas y policías intervinieron a los vendedores de pulseras y aretes artesanales que se dirigían hacia el cerro de Ocopilla. El coordinador de la junta vecinal, refirió que los pobladores estaban alarmados por la presencia de los desconocidos.

Los agentes que llegaron a la zona, interrogaron a los argentinos varados que mencionaron que escapaban al cerro para evitar el contagio del coronavirus.

Los pobladores del anexo de Tanquiscancha indicaron que no van a permitir la presencia de extranjeros. Entre sus pertenecías Fabio Juárez (40) y Julio Antivero (45), tenían dos mochilas con frutas y otros, artesanías, dos carpas y bolsas de dormir. “Hace un mes estamos llamando a nuestra Embajada y no nos atienden, nos corrieron del hotel, queremos ir a nuestro país, pero no nos escuchan”, dicen los argentinos que planeaban acampar un mes hasta que pase la pandemia.