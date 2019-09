Huancayo: Así es el área de neonatología de hospital que tiene 172 años de antigüedad (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La situación de los bebés prematuros es crítica en el hospital El Carmen, hasta julio se registra una lista de 38 fallecidos. Aunque lo que más preocupa, es la falta de equipamiento.

Según confirmó el director del nosocomio, Edgar Aranda Huincho, solo se tienen 11 incubadoras operativas, cuando hay 22 bebés que están en condición muy delicada, el resto están en servocunas o con ventilador mecánico. Además, señaló que 3 incubadoras son chinas, las cuales tienen como tiempo de duración entre 8 meses y un año, ya que son de menor calidad que las alemanas o americanas, con las que también cuenta el hospital. Tres incubadoras están malogradas. “Las incubadoras cuestan desde 50 mil hasta 170 mil, si son marcas corrientes no duran ni 8 meses y si son de buena calidad y le dan mantenimiento pueden durar hasta 2 años, en el hospital hay 3 equipos que son chinos”, precisó el funcionario, respecto al deficiente equipamiento que tiene el nosocomio.

El ambiente donde funciona el servicio de neonatología, está hecho con material prefabricado. Las paredes y techos son de drywall y algunos se están partiendo por la antigüedad o falta de mantenimiento.

Ayer pudimos observar, solo desde la puerta de la unidad de cuidados intensivos neonatales, que las incubadoras están prácticamente una junto a la otra sin respetar el espacio reglamentario. “El nosocomio solo cuenta con 3 especialistas en neonatología, cuando deberían tener como mínimo unos 10”, acotó el exdirector del nosocomio, Héctor Millán.

Según el informe de la Contraloría General de la República, realizado al hospital El Carmen, del 20 al 24 de mayo del 2019, precisa 17 hechos respecto a riesgos en la atención de consulta externa, emergencia, farmacia y otros. La sub gerente del sector Salud de la CGR, Patricia Suárez, dijo que un 52% de los centros de salud en el país, no posee un código de alarma para atender las emergencias, más del 26% de los establecimientos no cuenta con los recursos humanos suficientes.

PREMATUROS. La titular del Ministerio de Salud (Minsa), Zulema Tomás, informó ayer que a nivel nacional nacieron unos 17 mil niños antes de los nueve meses de gestación. De ellos, 1200 fallecieron.

Con respecto a las causas de la muerte de bebés prematuros, la ministra descartó que esto ocurra solo por la falta de incubadoras, como se ha acusado, pues existe un déficit de infraestructura en general.

“Se trata de incubadoras, monitores, bombas de infusión, medicamentos, enfermeras, personal técnico, pero para eso estamos nosotros, como Minsa, haciendo un plan de acción que antes nadie lo ha hecho. Estamos cubriendo las brechas de equipamiento en el Perú”, explicó. Se supo además que 1817 nenonatos han fallecido este año. En esta cifra estarían incluidos los prematuros.