Un conflicto entre los médicos veterinarios ha convertido a la orden profesional en un botín. Ayer, hubo una conferencia de prensa en un conocido hotel, convocada por Roberto Gamarra, quien señala que es el decano nacional reconocido en Registros Públicos.
El acto fue interrumpido por varios profesionales de Junín, que reclamaban y no reconocían al supuesto decano y aseguran que vienen siendo perjudicados, porque su habilidad profesional está suspendida y no les permite ejercer e incluso han sido despedidos de trabajos.
“Nos hemos enterado que han nombrado un comité de reorganización, cuando ya hay un consejo directivo en plena actividad ”, dijo una afectada.
El decano del Colegio Médico Veterinario en Junín, Néstor Molina dijo que no reconocen a ninguna junta reorganizadora. José Mantilla Gallardo y Jesús Molina, fueron denunciados por Roberto Gamarra.