Escrito por Rosario Rodríguez





Seis venezolanos fueron detenidos a las 23:00 horas, después de violar la cuarentena obligatoria y por agredir a los efectivos que llegaron hasta el hospedaje “Chicmana”, donde realizaban una fiesta y libaban licor. Los extranjeros lejos de disculparse empujaron e hicieron gestos obscenos a los agentes. Los “Chamos” fueron llevados a la comisaría por desobediencia y resistencia a la autoridad.