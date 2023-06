La escasez de agua potable en Huancayo se agudiza cada vez más, ayer los comerciantes del mercado Modelo de El Tambo elevaron su voz de protesta, ya que muchos han tenido que cerrar sus negocios por la falta del líquido elemento, que no tienen hace una semana.

El representante de los comerciantes César Ventocilla Casaico dijo que el comedor N°2 del centro de abastos tuvo que cerrar cuatro puestos de venta de desayunos y menús, porque no cuentan con el agua para la preparación de los alimentos y el lavado de los utensilios, ayer mostró que todos los baldes y bidones están vacíos y ni siquiera les llevan el líquido elemento en un tanque cisterna.

“Como vamos a trabajar sin agua, con que preparamos la comida, como vamos a lavar los utensilios”, dijo el dirigente al borde del llanto. Hace días no trabaja y no podrá pagar la pensión de su hijo en la universidad y la deuda que tiene con el banco.

Ayer la comerciante Olinda Riveros, fue la única que abrió su puesto para ello tuvo que cargar baldes desde su casa.

En el mercado de El Tambo, son unos 185 comerciantes los afectados que realizarán una denuncia ante el Ministerio Público, por el grave atentado contra la salud que genera la falta de agua potable en esta época del año.

En el distrito de El Tambo, son 11 sectores que no tienen agua potable, según el reporte de Sedam, entre ellos están el conjunto habitacional Enrique Rosado, jirones Trujillo, Grau, Santa Isabel, Nemesio Raez, Chiclayo, Antonio Lobato, Parra del Riego, Aguirre Morales, Alejandro Deustua y avenida 13 de Noviembre.

En Huancayo, está la zona alta de Chorrillos, urbanización Santa Lucía, la Upla, avenida Callmel del Solar, avenida San Carlos, avenida Don Bosco, urbanización San Luis y Los Portales. En Chilca, la falta de agua es permanente.

RESPONDE. El gerente general de la empresa Sedam Huancayo, Roger Cavero Huamán, manifestó para abastecer de agua se está poniendo a funcionar dos a 3 horas las estaciones de bombeo, para almacenar los reservorios elevados que tienen en El Tambo, Huancayo y Chilca para dotar de agua a los vecinos.

En El Tambo, ayer trabajaron para llenar el reservorio en Urpaycancha mediante un pozo tubular, pero en varios sectores los vecinos continuaban sin este servicio básico hasta la noche.

Respecto al abastecimiento con el cisterna, mencionó que solo cuentan con 3 vehículos que ayer en la mañana estaban en Chilca y Huancán y por la tarde iban a abastecer al sector de Palián y algunos sectores de El Tambo.

El funcionario mencionó que este año, la laguna Lasuntay almacenó su capacidad máxima, mientras que la laguna Huacracocha solo se pudo almacenar 3.3 millones de metros cúbicos de los 4.5 millones de metros cúbicos que debería almacenar, pero que no se cumplió por el déficit de lluvias. El funcionario responsabilizó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) de no hacer las descarga de la laguna Lasuntay, pese a que la empresa Sedam Huancayo, le pidió la semana pasada, ante la emergencia sanitaria que afrontamos. Acotó que el ANA no autorizará hasta el 20 de julio.

INTERVIENE. Ante las múltiples quejas de los vecinos, ayer por la tarde, el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba que además es presidente de la Junta de Accionistas acudió a la empresa Sedam junto a unos regidores, donde participó de una reunión con los funcionarios le informaron que acciones inmediatas están tomando ante el desabastecimiento de agua. “Nos preocupa el desabastecimiento de agua y por eso nos reunimos con el gerente de Sedam, que nos explicó que acciones técnicas realizan para solucionar en problema”, acotó.

Hace unos días, se firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con lo cual se busca darle una solución definitiva al desabastecimiento de agua, con un proyecto integral que cuesta 747 millones que beneficiará a 6 distritos como Huancayo, El Tambo, Chilca, San Agustín de Cajas, Pilcomayo y Huancán. Este año se destinarán 6 millones para el perfil técnico, el próximo año se debe iniciar el expediente y luego el inicio de la obra.