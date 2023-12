Una madre de familia denunció que su hija fue discriminada al negarle participar de la fiesta de promoción que realizará el sexto grado de la institución educativa N°31942 Mariscal Castilla de El Tambo. Según detalló la madre denunciante. Ella solicitó unirse a la fiesta de promoción de su hija, ya que la niña tenía la ilusión de ser parte de esta celebración, junto a sus compañeros de aula. Pero, se lo negaron por no participar en las actividades pro-fondos.

“El domingo me comunicaron, vía llamada telefónica, que no permitirían que mi hija se realice la fiesta de promoción. Yo estoy dispuesto a pagar todos los gastos que se genere por esta celebración, pero me pusieron un montón de trabas los de la junta directiva del salón”, contó la denunciante.

Ante esta denuncia, que podría afectar de manera directa la salud de la menor, un representante del Ministerio de Educación (Minedu) acudió al centro educativo, donde se reunió con la madre denunciante y el director del plantel. Tras la reunión los del Ministerio no quisieron pronunciarse, pero lo hizo el director.

“Todo está en un proceso de investigación. Por ahora se busca una estabilidad de la menor para su tranquilidad. Estamos a la espera de la Ugel”, dijo Eloy Tapia.