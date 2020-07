Huancayo: Dos médicos graves en hospital luego de contagiarse con COVID-19

Dos de los 45 médicos que en la región Junín terminaron contagiados con el COVID-19 en su labor de atender a los pacientes con el virus, se encuentran graves y conectados a un ventilador mecánico, informó el decano del colegio médico en Junin, Wilbert Barzola.

"Son 45 médicos contagiados con el COVID-19, 5 están hospitalizados y dos están con ventilación mecánica, es decir que su estado es grave, estamos coordinando para evacuar los a Lima, porque las condiciones son difíciles, no hay equipos, no hay medicamentos y no hay profesionales que los evalúen, ya que no todos los turnos están asegurados y en esa condición hay mucho riesgo de mortalidad" acotó.

Además se mostró sorprendido del incremento de fallecidos a causa de la pandemia.

Los médicos que están en cuidados intensivos son jóvenes, menores de 60 años, que antes estuvieron laborando en su función.

El dirigente gremial invocó a la población a tomar consciencia, ya que estamos en pleno ascenso de casos y existe mucho riesgo de contagio cuando se acuden a lugares abarrotados de personas. Ante todo demanda a evitar realizar fiestas y celebraciones con el consumo del alcohol.

Como médico lamentó que en el auge de la pandemia, las personas salen a caminar y se aglomeran como si el virus no existiera y ellos son quienes están colapsando los hospitales.