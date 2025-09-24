MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/deportes/huancayo-a-sus-13-anos-clasifico-a-la-etapa-nacional-de-los-juegos-escolares-y-suena-con-llegar-a-las-olimpiadas-noticia/

Pese a que existen leyes que protegen a la niñez, un promedio de 200 niños y niñas trabajan en las calles de Huancayo por el sustento diario, manifestó el gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad de Huancayo, Ymer Quispe Paytán.

“El trabajo infantil está prohibido pero existen 200 niños que trabajan, nosotros los acogemos y apoyamos con sus tareas, capacitación y esparcimiento para aliviar de alguna manera la crisis en la que está inmerso nuestro país por la falta de educación y planificación familiar de los padres”, precisó el funcionario que invocó a los padres a garantizar el derecho de los niños a crecer en un hogar sano y seguro.

Ayer, los trabajadores de la Defensoría Municipal del Niño y e Adolescente, se vistieron como los personajes de la vecindad del Chavo del 8 y se ubicaron en las calles principales, con sus carteles a fin que la población tome consciencia y cumplan con los derechos que le asiste a cada infante.

CONCILIACIÓN. En lo que va del año, la Demuna atendió 130 conciliaciones extrajudiciales, en su mayoría de los padres que se separan, lo cual afecta a los hijos. Concilian sobre la obligación de dar los alimentos, tenencia de los hijos y las visitas programadas, cuando los padres viven separados. Ante ello pidió que los padres formen en valores a sus hijos para que estos se puedan enfrentar a la sociedad.

Durante esta semana se recuerdan los derechos fundamentales de los niños, como la alimentación, salud, educación que los padres deben asegurar a sus hijos, para que ellos crezcan en un ambiente saludable para su desarrollo en la sociedad. Los niños al ver a los personajes de la vecindad estaban emocionados y pedían la foto del recuerdo.