Buscando fortalecer la inteligencia operativa de la Policía y frenar los actos criminales, en las últimas 48 horas, agentes de la Región Policial de Junín, realizaron operativos, logrando detener a 93 personas por diversos delitos como robos, hurtos, contra la vida, cuerpo salud y otros.

Otras 38 personas con requisitorias cayeron en esta región, 45 irresponsables choferes fueron a parar a la comisaría por conducir en estado de ebriedad.

Asimismo, los efectivos policiales recuperaron 44 vehículos con orden de captura; aprehendieron a 14 extranjeros; incautaron 17 celulares reportados como sustraídos o de dudosa procedencia e impusieron 292 papeletas a conductores infractores.

En el distrito de El Tambo, una comerciante asustada denunció que era amenazada por un préstamo informal bajo la modalidad de ‘gota a gota’.

Los intereses eran altos y superaban los 3 mil soles, por lo que comenzó a ser hostigada por mensajes de WhatsApp. Luego, el prestamista comenzó a intimidarla, advirtiéndole que la deuda sería cobrada “de buenas o malas”.

El martes último, la negociante fue interceptada cerca de su vivienda, donde le exigieron que cancele la deuda.

Tras la denuncia, en las calles Faustino Sánchez y Santa Isabel, policías detuvieron a Fernando Vásquez León (23) y el bailarín Saidy Olazábal Escudero (26), quienes se desplazaban en la motocicleta de placa 0783-KW.

La Policía incautó 5 celulares, una moto, 9 tarjetas de crédito y tarjetas de las presuntas financieras ‘Serfin’ y ‘Las San Miguel’, usadas para préstamos informales.