Cuidado. Los estafadores inmobiliarios utilizan varios métodos para robar el dinero, información personal o el título de propiedad de su casa. Esto es lo que le ocurrió a Oscar G.P. (33), quien conoció a quien dijo llamarse Wilder Romero Gabriel, éste le ofreció en venta un terreno no registrado y tras el reclamo, le devolvió sus 30 mil soles.

En agosto del 2025, lo contacta otra vez y le ofrece ser socio de una inmobiliaria, lo convence de invertir 100 mil soles y tras recibir el dinero del padre de 4 hijos, el timador desaparece. Han pasado 4 meses y el dueño de la supuesta inmobiliaria “Grega”, está no habido. Oscar, desconsolado ruega a Wilder Romero que le devuelva su dinero porque el banco quiere embargar su casa.

Tormento

“De Huancayo me llevó a un terreno en Jauja, la ganancia será del 50% me dijo. Yo le deposité el dinero a una cuenta. Debía devolverme los 100 mil soles en diciembre y nada. Hasta el mes de febrero me respondió los mensajes, me aseguró que me iba a depositar y desapareció”, contó sollozando el vendedor ambulante.

El agraviado fue a buscar al Jr. Lorente donde figura la dirección de la inmobiliaria y solo halló una casa abandonada.

“Por favor señor Wilfer Romero Gabriel, devuélveme el dinero no seas malo”, pidió con desesperación. Los estafadores atraen a las personas para que inviertan en proyectos inmobiliarios falsos u otras inversiones, prometen altos rendimientos, pero todo es falso.