Una banda criminal, quienes integrantes se hacen pasar por médicos estafaron a una madre de familia a quien le pidieron 1400 soles por las plaquetas para su hija que está grave en el hospital El Carmen, luego que le cayera una estructura metálica en la cabeza.

Según relató, Alicia Huayre, que tiene a su hija Berenice en la UCI del hospital materno infantil, unos supuestos médicos la llamaron y la estafaron con más de mil soles que “yapeó” a supuestos médicos que le solicitaron galenos por las plaquetas para su menor hija.

“El sábado se comunicó conmigo para depositar con urgencia 300 soles a la cuenta de un jefe de laboratorio y que le suministren a mi hija plaquetas y sangre, incluso uno de ellos me dijo ser el director del hospital, lo mismo pasó el domingo, me siguiendo pidiendo más dinero hasta llegar a los mil 140 soles. Trataron de pedirme más, así que decidió ir al hospital para contar lo sucedido, ahí me dijeron que fui víctima de una estafa”, contó la madre entre sollozos.

Emiten alerta

Ante este suceso, el director del hospital, Luis Porras Gonzales expresó su molestia. “Me causa indignación, porque nos es el único caso, semanas atrás sucedió algo similar con otro paciente. Estos sujetos se aprovechan del dolor ajeno, utilizan la psicología para poder engañar a los familiares”, acotó.

Por ello, apareció a los familiares estar alertas frente a cualquier tipo de estafas, ya que el hospital no cobra ni un sol a los pacientes con Seguro Integral de Salud y mucho menos por sangre y plaquetas.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Le roban el celular en discoteca de Huancayo y le vacían toda su cuenta bancaria

Agregó que el hospital cuenta con la Plataforma de Atención al Usuario, instancia que brinda orientación en caso de reclamos y dudas de los pacientes.

Sobre el estado de salud de Berenice, mencionó que se tramitó la referencia para los hospitales de Breña y San Borja, que son los especialistas para este tipo de casos, sin embargo aún no se encuentra respuesta, por lo que informó que se viene coordinando con el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, para llegar a través de él al actual Ministro de Salud, Cesar Vasquez Sanchez, para agilizar tal trámite.