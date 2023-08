Mayra Lizceth de 17 años lleva desaparecida desde el miércoles 02 de agosto, según familiares ella salió de casa, ubicada en el distrito de Huacrapuquio, rumbo a la casa de su tía, pero nunca llegó. Familiares y amigos se concentraron en la comisaría de Millotingo en Huancayo para pedir ayuda a las autoridades.

Según relata Lidia Gonzales, madre de Mayra Lizceth, su hija salió de casa el miércoles a las 5:30 de la tarde rumbo a la casa de su hermana y desde ese entonces no se sabe nada de ella, trataron de comunicarse con la menor, sin embargo su celular está apagado. La familia refiere que no tenían problemas y consideran que no hubo algún factor que haya causado que la menor huya de casa.

Los familiares primero se concentraron en su distrito y pidieron ayuda a las autoridades. La policía de Huacrapuquio les dijo que han recibido la denuncia y van acelerar el proceso de geolocalización para encontrar a la menor lo más antes posible, pero ante la desesperación por encontrar a Mayra la familia se trasladó hasta Huancayo a la comisaría de Millotingo para solicitar apoyo, ya que consideran que estas horas son cruciales para dar con el paradero de la menor.

Nilo Inga, dirigente del sector de Huacrapuquio, dijo que la población está consternada por la desaparición ya que nunca había pasado eso en su distrito, ellos han realizado ya una búsqueda previa pero no encontraron nada por ello solicitan apoyo a la Policía Nacional, “queremos que la policía nos ayude en la búsqueda ya que ellos son personas preparadas”, dijo.





TAMBIÉN PUEDES LEER: